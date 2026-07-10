Beşiktaş’ta 29 kişi hayatını kaybetmişti: Gece kulübü yangını davasında ara karar!

Açıklamada son bilirkişi raporuna tepki gösterilerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması talep edildi. Aranın ardından devam eden duruşmada mahkeme heyeti, önceki celsede hazırlanması istenen bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederken, bilirkişi raporunun beklenmesine ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör