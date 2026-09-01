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Giriş Tarihi: 1.09.2026 12:43 Son Güncelleme: 1.09.2026 12:45

Beşiktaş'ta 72 milyonluk vurgunun firari şüphelisi Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler emekli Dinçer Kazancı'yı 72 milyon değerindeki bin 758 Cumhuriyet altınını alarak dolandırmıştı. Olayla ilgili aranan firari şüpheli A.K. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Beşiktaş’ta 72 milyonluk vurgunun firari şüphelisi Şanlıurfa’da yakalandı
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Olay, 29 Haziran tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, D.K. isimli vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüphelilerin bu yöntemle gerçekleştirdiği dolandırıcılık sonucunda bin 758 adet Cumhuriyet altını alındığı ve altınların toplam değerinin yaklaşık 72 milyon TL olduğu belirtildi. Dolandırıcılık ihbarı üzerine İl jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA'DA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Ekiplerin yürüttükleri çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak çalışma gerçekleştirildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ HALİLİYE'DE YAKALANDI

Ekiplerin yürüttüğü operasyonel faaliyet sonucunda, olayın firari şüphelilerinden A.K.'nin Haliliye ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Ekipleri Haliliye'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Adli makamlara çıkarılan A.K. hakkında tutuklama kararı verildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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Beşiktaş'ta 72 milyonluk vurgunun firari şüphelisi Şanlıurfa'da yakalandı
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