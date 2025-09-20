Beşiktaş’ta aranan otomobilde gizli bölme oyunu: Çıkanlar şoke etti!

GİZLİ BÖLMEDEN KOKAİN ÇIKTI

Polis ekibi yaptığı incelemede torpidoda elektrikli bir düzenek olduğunu fark etti. Çalışma yapan polis sis farı düğmesine basıp, orta bölümdeki kolçağa mıknatıs değdirince gizli bölmeyi açtı. İçerisine bakan polis, 613 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerle birlikte E.B.'nin üstünden çıkan cep telefonu ve sim karta da el konuldu. Gözaltına alınan E.B. ise emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan E.B., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.