Giriş Tarihi: 20.9.2025 10:59 Son Güncelleme: 20.9.2025 11:00

Beşiktaş'ta aranan otomobilde gizli bölme oyunu: Çıkanlar şoke etti!

Beşiktaş'ta uygulama yapan motosikletli polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı arama sırasında torpidoda elektrikli bir düzenek olduğunu fark etti. Sis farı düğmesine basılarak ve mıknatıs değdirerek açılan gizli bölmeden kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DHA Yaşam
Olay, 18 Eylül Perşembe günü Levazım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize yunus polisi, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Otomobil sürücüsü E.B.'nin üst aramasını yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ancak E.B.'nin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, araçta inceleme yapmaya başladı.

GİZLİ BÖLMEDEN KOKAİN ÇIKTI

Polis ekibi yaptığı incelemede torpidoda elektrikli bir düzenek olduğunu fark etti. Çalışma yapan polis sis farı düğmesine basıp, orta bölümdeki kolçağa mıknatıs değdirince gizli bölmeyi açtı. İçerisine bakan polis, 613 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerle birlikte E.B.'nin üstünden çıkan cep telefonu ve sim karta da el konuldu. Gözaltına alınan E.B. ise emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan E.B., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

