Beşiktaş’ta elektrikli soba faciası: Şehit kızının hazin sonu

İstanbul Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi mezunu Nazlı Hilal Yalman(32) evinde çıkan yangında öldü. Yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirtilirken, ölen genç kadının 1997'de kalp krizi sonucu şehit olan Başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenildi. Olay, 12 Ocak cuma gecesi saat 02.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Yıldız Mahallesi Döngel Sokak'taki 5 katlı binanın giriş dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Nazlı Hilal Yalman, gece üşüdüğü için elektrik ısıtıcı açarak uyudu. Ancak bir süre sonra elektrik ısıtıcıdan kaynaklanan yangın çıktı. Yangında üzerine örttüğü battaniye tutuşunca alevler kısa sürede daireyi sardı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken dairedeki yoğun duman uzun çabalar sonrası tahliye edildi. Yapılan kontrolde, salonda çekyat üzerinde Nazlı Hilal Yalman'ın cansız bedeniyle karşılaşıldı.Otopsinin ardından genç kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bursa'ya götürülen cenaze burada toprağa verildi. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan ve Beşiktaş Levent'te bir spor salonunda müdür yardımcısı olarak çalıştığı belirtilen Nazlı Hilal Yalman'ın, 1997'de Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevliyken görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenildi.