Beşiktaş’ta eski taraftar liderine silahlı saldırı: 7 şüpheli tutuklandı

Olay, 10 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Beşiktaş tribünlerinde taraftar grubu Çarşı'nın 'Deplasman Kartalları' grubunun eski lideri Kemal Ulhanlı, sokakta yürümeye başladı. Bu sırada motosikletle gelen saldırganlardan biri Ulhanlı'ya ateş açtı. Saldırı sonucu Ulhanlı, bacaklarından ve koltuk altından olmak üzere 5 yerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ulhanlı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulhanlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.