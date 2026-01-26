Beşiktaş’ta park halindeki 4 otomobil alev alev yandı

Yangın 03.00 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulsoy Sokak'ta meydana geldi. 2 gündür park halindeki 34 PE 7744 plakalı otomobil henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Patlamaların da yaşandığı yangın, yanan aracın yanında park halinde bulunan 06 ATE 23, 34 MHH 445, 27 EG 564 plakalı diğer 3 otomobile de sıçradı.