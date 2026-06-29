Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ta polis bariyerini kırdı! Sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 29.06.2026 10:09 Son Güncelleme: 29.06.2026 10:10

Beşiktaş'ta polis bariyerini kırdı! Sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı: O anlar kamerada

Beşiktaş'ta kullandığı araçla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran M.D. (25), polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağı sırada polis ekiplerine direndiği öne sürülen sürücü gözaltına alındı. M.D., çıkarıldığı mahkemece 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Beşiktaş’ta polis bariyerini kırdı! Sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı: O anlar kamerada
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Olay, 14 Haziran Pazar günü saat 04.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. yönetimindeki araç, polis noktasında bulunan güvenlik bariyerini kırdı.

"DUR" İHTARINA UYMADI

Olayın ardından polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Sürücü yapılan 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa süre sonra durdurulan sürücü yakalanacağı sırada görevlilere direnerek hakaretlerde bulundu. Polis bu sırada 'Aşağı in', 'Yat yere' diyerek sürücüye müdahale etti.

Beşiktaş'ta polis noktasında bariyeri kırdı, kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada

BARİYERİ KIRIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alınan M.D., emniyete götürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemede 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'ta polis bariyerini kırdı! Sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı: O anlar kamerada
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