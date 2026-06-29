Beşiktaş’ta polis bariyerini kırdı! Sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı: O anlar kamerada

"DUR" İHTARINA UYMADI

Olayın ardından polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Sürücü yapılan 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa süre sonra durdurulan sürücü yakalanacağı sırada görevlilere direnerek hakaretlerde bulundu. Polis bu sırada 'Aşağı in', 'Yat yere' diyerek sürücüye müdahale etti.

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