Beşiktaş’ta polis bariyerini kırdı! Sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı: O anlar kamerada

Olay, 14 Haziran Pazar günü saat 04.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. yönetimindeki araç, polis noktasında bulunan güvenlik bariyerini kırdı.
"DUR" İHTARINA UYMADI
Olayın ardından polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Sürücü yapılan 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa süre sonra durdurulan sürücü yakalanacağı sırada görevlilere direnerek hakaretlerde bulundu. Polis bu sırada 'Aşağı in', 'Yat yere' diyerek sürücüye müdahale etti.
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BARİYERİ KIRIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
Ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alınan M.D., emniyete götürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemede 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.