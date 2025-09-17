Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş’ta tekme ve yumruklu ‘birbirine çarpma’ kavgası kamerada: 5 gözaltı
Giriş Tarihi: 17.9.2025 11:37 Son Güncelleme: 17.9.2025 11:41

İstanbul Beşiktaş’ta yolda yürüdükleri sırada birbirine çarpan iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, 12 Eylül Cuma günü saat 03.15 sıralarında Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydanda yürüyen iki grup birbirine çarpınca aralarında tartışma çıktı. Küfürleşmenin yaşanması üzerine iki grup birbirine girdi. Tekme ve yumrukların atıldığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Olayda E.K., F.K., B.K., U.Y. ve F.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI

Polis yaptığı çalışmada, yoldan geçerken birbirlerine çarpma konusundan dolayı aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesiyle kavganın meydana geldiği belirlendi. Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

