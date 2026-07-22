Beşiktaş’ta tepki çeken görüntü! Asırlık çınar ağaçları kurumaya terk edildi

"BU ŞEKİLDE BUDANMASI YANLIŞ"

Hızır Akgül, ağaçların bu şekilde budanmasının yanlış olduğunu ifade ederek, "Şöyle baktığım zaman hakikaten güzel bir manzara görmüyorum. Böyle kabak gibi sıyrılmış. Yaprak verse, dal verse, ağaç verse ne güzel olur. Hem gölge yapar. Bu şekilde budanması yanlış. Bunun ustaca budanması lazım, dal verecek şekilde. Bu şekilde yanlış. Beklentimiz bunlara bu işten anlayan birilerine verilmesi. Böyle rastgele kesme değil. Buraya yaprak, dal verecek şekilde olmasıdır. Buradan geçerken herkes güneş altında yürüyor. İyi bir şey değil. Gövdelerinden baktığın zaman tarihi ağaçlar olduğu belli oluyor. Bunlar tarihi bir ağaç. Şu an gördüğünüz gibi kuruma var. Misal ağacın kenarları soyuluyor. Belli ki güzel bir bakım yok. İşte bunun sulanması da lazım. Bakılırsa güzel olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör