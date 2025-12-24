Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası! 3 araç birbirine girdi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 20:07 Son Güncelleme: 24.12.2025 21:07

Betül KUTGÜN
Beşiktaş’ta zincirleme trafik kazası! 3 araç birbirine girdi
Kaza, saat 18.15 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Yoğun trafikte meydana gelen zincirleme kaza, öndeki aracın ani durması sonucu arkadan gelen üç otomobil birbirine çarparak kaza yaptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle caddede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Olayın yaşandığı noktaya yakın konumda bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaya hızlıca müdahale ederek çevre kontrolünü sağladı.

