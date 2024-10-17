Beşiktaş’taki lisede ateş etmişti! O öğretmenin ifadesi ortaya çıktı: Tayin ettirmekle tehdit etti

Okul müdürü bana orada çok hakaret etti. Bana senin buradan tayinini çıkartırım diyerek küfürler etti. Bu yüzden olayı gerçekleştirmeye karar verdim" dediği öne sürüldü. Şüphelinin okulda ders sırasında bir süre müdürü beklediği gelmeyince müdür yardımcısının odasına gittiği öne sürüldü.