Beşiktaş’taki lisede ateş etmişti! O öğretmenin ifadesi ortaya çıktı: Tayin ettirmekle tehdit etti

Beşiktaş Akat mahallesindeki bir lisede dün öğleden sonra yaşanan olayda okuldan gelen silah sesi paniğe neden olmuştu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri okula gidip bilişim öğretmeni olarak görev yapan Serdar A.'yı gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde öğretmen Serdar A.'nın ders esnasında çocukları sınıfta bırakıp tuvalete gittiği orada daha önceden hazırladığı çantasından silahı alıp okul müdürünün odasına gitti.
TEK EL ATEŞ ETTİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Müdürü odasında bulamayınca müdür yardımcısına silah çekti. Ama silah tutukluk yaptı ateş almadı. Serdar A. silahla oynarken silah bir el ateş aldı. Yaralanan olmadı.
Beşiktaş'taki lisede ateş eden öğretmenin ifadesi ortaya çıktı | Video
Öğretmen çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli öğretmen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Okul müdürü bana orada çok hakaret etti. Bana senin buradan tayinini çıkartırım diyerek küfürler etti. Bu yüzden olayı gerçekleştirmeye karar verdim" dediği öne sürüldü. Şüphelinin okulda ders sırasında bir süre müdürü beklediği gelmeyince müdür yardımcısının odasına gittiği öne sürüldü.
ÇANTASINDAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI
Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli öğretmenin okuldaki çantasının içinden ilginç malzemeler çıktı. Serdar A.'nın çantasından oyuncak tabanca, 3 bıçak ve patates, soğan bulundu.