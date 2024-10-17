Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş’taki lisede ateş etmişti! O öğretmenin ifadesi ortaya çıktı: Tayin ettirmekle tehdit etti
Giriş Tarihi: 17.10.2024 15:31 Son Güncelleme: 17.10.2024 15:42

Beşiktaş’taki lisede ateş etmişti! O öğretmenin ifadesi ortaya çıktı: Tayin ettirmekle tehdit etti

İstanbul Beşiktaş Akat Mahallesinde bulunan bir meslek lisesinde psikolojik sorunları olan Bilişim öğretmeni Serdar A. okula getirdiği silahla mobing gördüğünü iddia ettiği okul müdürünü aradı. Müdürü bulamayınca müdür yardımcısının odasına gidip silah çekti, Tutukluk yapan silah tek el ateş aldı ama kimse yaralanmadı. Okuldakilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen öğretmen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Öğretmen Serdar A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette verdiği ilk ifadesinde; “Ay başındaki yapılan toplantıda müdür bana hakaret etti. Senin buradan tayinini çıkartırım dedi. Küfürleşme yaşadık. Bu yüzden olayı gerçekleştirdim” dediği öne sürüldü. Öğretmenin okula getirdiği çantasının içinden 3 bıçak oyuncak tabanca patates ve soğan çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’taki lisede ateş etmişti! O öğretmenin ifadesi ortaya çıktı: Tayin ettirmekle tehdit etti

Beşiktaş Akat mahallesindeki bir lisede dün öğleden sonra yaşanan olayda okuldan gelen silah sesi paniğe neden olmuştu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri okula gidip bilişim öğretmeni olarak görev yapan Serdar A.'yı gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde öğretmen Serdar A.'nın ders esnasında çocukları sınıfta bırakıp tuvalete gittiği orada daha önceden hazırladığı çantasından silahı alıp okul müdürünün odasına gitti.



TEK EL ATEŞ ETTİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Müdürü odasında bulamayınca müdür yardımcısına silah çekti. Ama silah tutukluk yaptı ateş almadı. Serdar A. silahla oynarken silah bir el ateş aldı. Yaralanan olmadı.

Beşiktaş'taki lisede ateş eden öğretmenin ifadesi ortaya çıktı | Video

Öğretmen çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli öğretmen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.



"TOPLANTIDA BANA KÜFÜR ETTİ TAYİN ETTİRMEKLE TEHDİT ETTİ"
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan öğretmen Serdar A. adliyeye sevk edildi. Serdar A. ifadesinde; "2 Ekim günü okulda kurul toplantısı oldu.

Okul müdürü bana orada çok hakaret etti. Bana senin buradan tayinini çıkartırım diyerek küfürler etti. Bu yüzden olayı gerçekleştirmeye karar verdim" dediği öne sürüldü. Şüphelinin okulda ders sırasında bir süre müdürü beklediği gelmeyince müdür yardımcısının odasına gittiği öne sürüldü.



ÇANTASINDAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI
Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli öğretmenin okuldaki çantasının içinden ilginç malzemeler çıktı. Serdar A.'nın çantasından oyuncak tabanca, 3 bıçak ve patates, soğan bulundu.

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Beşiktaş’taki lisede ateş etmişti! O öğretmenin ifadesi ortaya çıktı: Tayin ettirmekle tehdit etti
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