Beşiktaş’taki lisede ateş eden öğretmenin ifadesi ortaya çıktı | Video

İstanbul Beşiktaş Akat Mahallesinde bulunan bir meslek lisesinde psikolojik sorunları olan Bilişim öğretmeni Serdar A. okula getirdiği silahla mobing gördüğünü iddia ettiği okul müdürünü aradı. Müdürü bulamayınca müdür yardımcısının odasına gidip silah çekti, Tutukluk yapan silah tek el ateş aldı ama kimse yaralanmadı. Okuldakilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen öğretmen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Öğretmen Serdar A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette verdiği ilk ifadesinde; “Ay başındaki yapılan toplantıda müdür bana hakaret etti. Senin buradan tayinini çıkartırım dedi. Küfürleşme yaşadık. Bu yüzden olayı gerçekleştirdim” dediği öne sürüldü. Öğretmenin okula getirdiği çantasının içinden 3 bıçak oyuncak tabanca patates ve soğan çıktı.