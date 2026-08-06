Beşinci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Bostancı'da bir evin 5'inci katından düşen lise öğrencisi Damla Gümüş hayatını kaybetti. 4 Ağustos'ta yaşanan olayda iddiaya göre 18 yaşındaki Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Gümüş, işten eve döndükten sonra evinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Bostancı Tatarağa Camii'nde dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Gümüş'ün ailesi ve arkadaşları tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Genç kızın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Maltepe
Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.