Beşirli Sahili’nde acı olay: 20 Yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ortahisar'da Hüseyin D., gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Beşirli sahilinde vakit geçirirken bir süre sonra gruptan ayrıldı. Sahil hattında yalnız kalan Hüseyin D.'nin kısa süre sonra denize girdiği ve Karadeniz'in sularında gözden kaybolduğu belirtildi.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil boyunca güvenlik önlemleri alınırken, denizde arama çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik'e bağlı dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Dayısı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Denizden çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.