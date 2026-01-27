Beton kalıp çöktü: 1 işçi öldü

Kestel ilçesinde yapımı devam eden BESOB Sanayi Sitesi inşaatında beton dökülen kalıplar aniden çöktü. Bölgede çalışan 3 inşaat işçisi, çöken beton kalıpların ve demirlerin altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu enkaz kaldırıldı. Kalıpların arasında sıkışan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Bir diğer inşaat işçisi Aslan Kurşun'u kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, talihsiz işçinin cansız bedenine ulaştı. Hastaneye kaldırılan 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Savcılık, olayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlattı. Beton kalıpların çökme nedeni araştırılıyor.