Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesinde, dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası İpek Mahallesi Güney Çevreyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Süleyman Çavaş'a çarptı. Aracın altında kalan Çavaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Süleyman Çavaş Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çavaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan Beton mikseri sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürürken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.