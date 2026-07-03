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Giriş Tarihi: 3.07.2026 16:05

Beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Isparta’nın Gönen ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Kemal Başçay (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, 2 Temmuz saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar-Isparta kara yolu üzerindeki Süleyman Demirel Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Yaşar G. (59) idaresindeki beton mikseri, kavşaktan Güneykent beldesi yönüne dönüş yaptığı sırada aynı istikamette seyreden Kemal Başçay yönetimindeki motosiklet beton mikserine arkadan çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal Başçay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Başçay, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü Yaşar G., gözaltına alındı.

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#ISPARTA

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