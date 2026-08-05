Beton zemine düşen genç kız kurtarılamadı

Akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde 16 yaşındaki Nur Deniz K., henüz belirlenemeyen nedenle ikamet ettiği evin ikinci katından beton zemine düştü. Genç kızın yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nur Deniz K., acil serviste tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nur Deniz K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör