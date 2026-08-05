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Giriş Tarihi: 5.08.2026 21:47

Beton zemine düşen genç kız kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde evlerinin ikinci katından düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Beton zemine düşen genç kız kurtarılamadı
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Akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde 16 yaşındaki Nur Deniz K., henüz belirlenemeyen nedenle ikamet ettiği evin ikinci katından beton zemine düştü. Genç kızın yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nur Deniz K., acil serviste tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nur Deniz K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BOZOVA #ŞANLIURFA

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Beton zemine düşen genç kız kurtarılamadı
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