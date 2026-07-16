Betona estetik kazandıran proje

Beton artık yalnızca dayanıklılığıyla değil, estetik yönüyle de mimarlıkta öne çıkıyor. TÜRKÇİMENTO tarafından 22 yıldır düzenlenen Betonart Mimarlık Yaz Okulu, bu yıl Fırat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde Elazığ
'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden seçilen mimarlık öğrencileri, 10 gün boyunca betonun tasarım ve yaratıcılıktaki kullanımını uygulamalı olarak deneyimledi. "Standart Sapma" temasıyla düzenlenen programda öğrenciler, atölye çalışmaları ve yapay zekâ destekli tasarım araçlarıyla projeler geliştirdi. TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay, betonun doğru kullanılmasının güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir şehirlerin inşasında önemli rol oynadığını söyledi.