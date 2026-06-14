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Giriş Tarihi: 14.06.2026 19:24

Beyaz et soruşturmasında flaş gelişme! 29 şüpheli için yurt dışına çıkış yasağı

Beyaz ette haksız fiyat artışlarına yönelik şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Beyaz et soruşturmasında flaş gelişme! 29 şüpheli için yurt dışına çıkış yasağı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tavuk eti sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında inceleme başlatıldı.

PİYASADAKİ REKABETİ ENGELLEDİKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Rekabet Kurulu kararları ile Ticaret Bakanlığı'ndan temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin piyasadaki rekabeti doğrudan veya dolaylı olarak engelledikleri değerlendirildi.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine ekipler, 12 Haziran günü İstanbul, merkez olmak üzere Balıkesir, Bolu, Ankara, Uşak, Bursa, İzmir, Samsun, Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Sakarya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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Beyaz et soruşturmasında flaş gelişme! 29 şüpheli için yurt dışına çıkış yasağı
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