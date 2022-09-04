Beyaz Gül Fethiye’de

DÜNYANIN en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Ali Baba'nın başkanı John Michael Evans'a ait White Rose Of Drachs adlı lüks yat Fethiye'ye demir attı. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatta 20'yi aşkın mürettebatın hizmet verdiği öğrenilirken Kanadalı iş insanının 65 metrelik yatta olup olmadığı öğrenilemedi. Mega yatın, Fethiye iskelesine yanaştıktan sonra 8 tanker ile 130 ton yakıt aldığı 2.5milyon TL ödediği öğrenildi. Bir süredir Göcek, Marmaris, Bodrum kıyılarında ünlü misafirleri gezdirdiği belirtilen yattaki yeni misafirlerin kim olduğu açıklanmadı.