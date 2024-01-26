Beyaz kıtaya bilim çıkarması

Cumhuriyet'in ikinci asrına uzay yolculuğu ile başlayan Türkiye, bu kez yüzünü Antarktika'ya çevirdi. TÜBİTAK MAM koordinasyonunda ve Prof. Dr. Burcu Özsoy'un sefer koordinatörlüğünde bugün başlayacak olan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, 3 Mart'ta sona erecek. Uzayın ardından Beyaz Kıta'da da geleceğe ışık tutacak deneyler yapılarak, Türkiye Yüzyılı'na yeni bir başarı nişanesi eklenecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde planlanan seferin hazırlıkları saha eğitimleriyle bu ay içerisinde başarıyla tamamlandı. Bilim insanları, Türk Bilim Üssü'nün yer aldığı Horsehoe Adası'nda iklim değişikliği üzerine çalışmalar yapacak.