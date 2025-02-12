Beyaz mutluluk

Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı, ülkemizin doğal güzelliklerine büyüleyici bir hava kattı. İşte yurdun dört bir köşesinden kar günlüğü:

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı yeniden başladı. Okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklar da karın tadını çıkardı. Yetişkinler de çocuklar gibi kartopu oynayarak beyaz örtünün keyfini sürdü. Kimi kardan adam yaparken kimi de kızakla kaydı. Gezmek için Çamlıca'ya gelen vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çektirdi. Çocuklarıyla birlikte Çamlıca Tepesi'ne eğlenmeye gelen Seda İzmir, "Çocuklar 3 yıldır bu karı bekliyordu" dedi. İstanbul Beylikdüzü'nde de çocuklar ve aileler kızak kaydı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan gençler, atlarına yaz aylarındaki yarışlara hazırlık için kar üstünde idman yaptırıyor.

Giresun'daki Kümbet Yaylası'nda babalar iplerle birbirine bağlanıp karlı yolda çocuklar gibi eğlendi.

Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nde, Karabük Safranbolu'da kartpostallık görüntüler vardı. SABAH