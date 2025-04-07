Beyaz örtü

Yurt genelinde hava sıcaklıkları Balkanlar'dan gelen yeni soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 10 derece birden düştü. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inerken, bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

KARTPOSTALLIK MANZARA

Trakya bölgesi nisan ayının ikinci haftasına karla uyandı. Önceki gece yarısından sonra etkili olan kar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile ilçelerini beyaza bürüdü. Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar, bazı köy yollarının ulaşımı etkiledi. Dereköy Sınır Kapısı'nda da ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Tekirdağ'daki Ganos Dağı ve çevresinde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Bölgede sıcaklık 2 dereceye kadar düşerken, baharda gelen kar meyve ağaçlarının çiçeklerini örtünce, kartpostallık manzaralar oluştu. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de gece etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

BAŞKENTE KAR GELİYOR

Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde yağmurlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklık 6 dereceye kadar inecek. Ankara'da ise yarın sağanak yağış, cuma günü ise karla karışık yağmur bekleniyor. Soğuk havanın cuma gününe kadar sürmesi beklenirken Meteoroloji, Marmara ve Ege'deki bazı iller için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı.