Beyaz saça siyah turplu çözüm

Beyaz saçların siyahlaşabileceğini belirten semt berberi Abdullah Bilbay, "Günümüzde bizi gösteren yüzümüzü meydana çıkaran en önemli unsurlardan bir tanesi de saçtır saçlarımız döküldüğü gibi de beyazlaşıyor. bunları yavaşlatmak için doğal yöntemler olarak organik yağlar, ceviz yağı ısırgan otu gibi iyi gelen yöntemlerden bir tanesi de siyah turptur. siyah turpun içerisinde bulunan kalsiyum magnezyum çinko bakır gibi maddeler saçların beyazlaşmasını yavaşlatıyor. Sadece yavaşlatmakla kalmayıp siyahlaşmasına da katkı sağlıyor." dedi.

Bu mucizevi siyah turp'un Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyah turbun içerisine bal koyarak bir gün beklettikten sonra kullanması ile gripten korunmak amacıyla vücut direncini arttırmıştı. Vücut direncini arttırma etkisinin olması ile birlikte içindeki maddelerden dolayı beyaz saçların siyahlanmasına da katkıda bulunduğu ortaya çıktığını belirten Abdullah Bilbay, hazırlanışının da oldukça kolay olduğunu söyledi.

Bilbay, kardeşi Ömer Bilbay üzerinde denediği karışımı ise şu şekilde açıkladı: "Hazırlanışı da bir o kadar kolay;1 tane siyah turpu alıyoruz yuvarlak iki dilim şeklinde kesip turpun gövde kısmına toplu iğne yardımıyla delikler açarak tasın içerisine 1 kaşık Hindistan cevizi yağı 1 kaşık da çörekotu yağı ilave ederek karıştırdıktan sonra l 1-2 saat bekletip saçlarımızın beyaz kısmına, tarak ile 5 dakika boyunca masaj yapıp saçlarımızın beyaz olan kısmına süreceğiz. ardından kesilmiş turpu alıp saçlarımızın üstüne tekrardan sürterek yedirdikten sonra bir bone takarak hava almamasını sağlayacak ve 30 dakika boyunca bekleyerek ardından ılık su ile yıkayın kesinlikle şampuan ve sabun sürmeyeceğiz 1 gün sonra şampuan veya sabunla yıkayınız haftada 2 defa yaparak beyaz saçlarınızı zamanla siyah renge de çevirildiğini göreceksiniz."

SARIMSAK DA SAÇ İÇİN ÇOK FAYDALI

Bilbay, sarımsağın da saç sağlığı için gereken sülfür bakımından zengin olduğunu belirterek; "Sülfür saç üretimi ve keratin dahil pek çok protein yapı bakımından faydalıdır. Sarımsağın içerisinde bulunan maddeler saçların sağlığı için çok önemli olmak ile birlikte bu maddeler daha parlak ışıltılı sağlıklı saç görünümüne katkı sağlar. Sarımsağın içerisinde yer alan alisin maddesi saç diplerinde meydana gelen kepekleride yok eder en önemlisi de kan akışını ve dökülmeyi engeller. Saç tellerimizin önlemek için de yapıcağımız kür şudur; 3-4 diş sarımsağı alıp bıçak yardımıyla küçük küçük parçaladıktan sonra bir tasın içine doğal 1 kaşık zeytinyağını tüpte ısıtılarak tasın içerisine koyup güzel karıştırdıktan sonra önce saç diplerine bir tarak yardımıyla, saç köklerine zarar vermeden 5 dakika boyunca masaj yaptıktan sonra karışımı saçlara sürüp 30 dakika bekletildikten sonra ılık su ile yıkamayla haftada 1 kez uygulayabilirsiniz. Saçlarınızın nasıl parlaklık ve canlılık kazanıp gürleştiğini görebilirsiniz" dedi.