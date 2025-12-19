Haberler Yaşam Haberleri Beyaz’la Joker nedir, yayın tarihi açıklandı mı? İşte Kanal D ile Beyazıt Öztürk'ün yeni formatı
19.12.2025

Beyazıt Öztürk, yıllar süren sessizliğini yeni bir projeyle bozuyor! Kanal D ekranlarında başlayacak olan "Beyaz’la Joker" adlı program, ünlü şovmeni hayranlarıyla yeniden buluşturacak. "Beyaz Show"un ardından nasıl bir formatla döneceği merak konusu olan Öztürk’ün yeni programına dair ilk detaylar paylaşıldı. Peki, Beyaz’la Joker nedir, yarışma mı yoksa talk-show mu, yayın tarihi belli oldu mu? İşte gelen son bilgiler.

Beyazıt Öztürk, bu kez farklı bir konseptle izleyici karşısına çıkıyor. "Beyaz'la Joker" ismiyle duyurulan yapım, sadece bir eğlence programı değil, aynı zamanda strateji ve rekabetin ön planda olduğu bir format vaat ediyor. Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde takip edilen format için geri sayım başladı. İşte, detaylar:

BEYAZ'LA JOKER NEDİR VE FORMATI NASIL?

Beyazıt Öztürk, bu yeni projeyle klasik talk-show çizgisinden çıkarak bir yarışma programı sunacak. Ancak bu yarışma, "Beyazıt Öztürk dokunuşu" ile sıradan bir bilgi yarışmasından çok daha fazlasını sunmayı hedefliyor:

Beyazıt Öztürk, her bölümde toplam iki yarışmacıyla yarışacak. Her yarışmacı, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmak için genel kültürlerini ve bilgi seviyelerini ölçecek soruları yanıtlayacak. Formatta ünlü konuklar da yer alacak.

BEYAZ'LA JOKER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Beyazıt Öztürk'ün yeni programının yayın tarihi henüz netleşmedi. Yakında başlığı ile ortaya çıkan ilk tanıtımın ardından Kanal D formata dair bilgiler verdi. Programın yeni yılda başlaması bekleniyor.

