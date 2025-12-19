Beyaz’la Joker nedir, yayın tarihi açıklandı mı? İşte Kanal D ile Beyazıt Öztürk’ün yeni formatı

Beyazıt Öztürk, bu kez farklı bir konseptle izleyici karşısına çıkıyor. "Beyaz'la Joker" ismiyle duyurulan yapım, sadece bir eğlence programı değil, aynı zamanda strateji ve rekabetin ön planda olduğu bir format vaat ediyor. Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde takip edilen format için geri sayım başladı. İşte, detaylar: