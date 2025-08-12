‘Beyazlatıcı krem’ faciası: 4 kişi hastanelik oldu

Son günlerde gerek sosyal medya üzerinden siparişi verilen ve gerekse aktarlardan temin edilen beyazlatıcı kremler faciaya neden oluyor. Van'da kullandıkları krem nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan vatandaşlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne başvurdu. İki hafta içerisinde aynı şikâyetle başvuran 4 hastayı muayene eden Van YYÜ Dermatoloji (Cildiye) Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, hastalardan birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, diğer üçünün ise erken başvuru sayesinde serviste tedavi edildiğini belirtti.Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, inceledikleri kremin yoğun miktarda kojik asit içerdiğini belirtti. Özkol, "Krem, ilk kullanımda herhangi bir sorun oluşturmamış; ancak sonraki günlerde baş-boyun bölgesinden başlayıp tüm vücuda yayılan, derinin soyulmasıyla seyreden ve adeta kezzap yanığını andıran ciddi yanıklar ortaya çıkmış. Duyduğumuz kadarıyla Batman ve diğer birçok ilde de benzer vakalar yaşanmış. Bu nedenle lütfen dikkat edelim; internetten veya aktarlardan aldığınız herhangi bir kremi cildinize uygulamayın" dedi.