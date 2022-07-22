Beyin Cerrahi Neye Bakar? Beyin Ve Sinir Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

İnsan vücudu için bazı bölümler oldukça hassastır. Omurilik ve beyin de bunlar arasındadır. Bu yapıların en ufak hasarında bile vücutta çok büyük hasarlar oluşabilmektedir. Bu nedenle çok dikkat edilmesi gereken alanlardan birisidir. "Nöroşirürji" adıyla da bilinen beyin ve sinir cerrahisi biriminde çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar farklı yaş gruplarındaki hastalara bakılmaktadır. Peki, beyin ve sinir cerrahi hangi hastalıklara bakar? Sorusunun cevabı yazımızda yer almaktadır…

Beyin Cerrahi Neye Bakar?

Beyin ve sinir cerrahisi, tıpta oldukça önemli birimlerden birisidir. Bu nedenle insanlar beyin cerrahi hangi hastalıklara bakar? Sorusunun yanıtını merak etmektedir. Yazımızda beyin ve sinir cerrahisinin incelediği hastalık ve durumları anlatacağız. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörler.

Beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma)

Arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıkları

Karotid stenozu denilen boyun damarlarındaki daralmalar

Doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıklar, hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvı miktarının artışı, ayrıca doğuştan kafatasındaki şekil bozukluklarının tedavisi.

Bel fıtığı (Lomber disk hastalığı) başta olmak üzere her türlü omurga hastalıkları

Kafa ve omurilik yaralanmaları,

Periferik sinir denilen kol ve bacak sinirlerinin her türlü sıkışması, travma ve kesikleri, tümörlerinin cerrahi tedavisi

Beyin damarlarının tıkanıklıkları

Beyin kanamaları

Ağır epilepsi (sara) hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların ve OKB (obsesif kompulsif bozukluk) gibi bir takım psikiyatrik hastalıkların cerrahi tedavisi

Trigeminal nevralji,ağır kanser ağrıları, tik hastalığı (hemifasiyal spazm) gibi hastalıkların cerrahi tedavisi. (Fonksiyonel nöroşirürji)

Özellikle son yıllarda "stereotaktik radyocerrahi" isimli yöntemler kullanarak tümör ve beyin damar hastlıklar gibi lezyonların nokta atışı ile kansız, anestezisiz tedavisi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Beyin ve sinir cerrahisinin incelediği durumlardan yukarıda bahsetmiştik. Burada ise beyin ve sinir cerrahisinin incelediği hastalıklara değineceğiz. Beyin ve sinir cerrahisi biriminin incelediği başlıca hastalıklar şunlardır:

Beyin Kanamaları

Beyin Tümörleri

Beyin zarı veya dokusunda meydana gelen beyin kanaması

Arteriovenöz Malformasyon

Boyun ve Bel Fıtığı

Omurilik Tümörleri

Beyin Tümörleri

Karotis Stenozu

Parkinson

Beyin damarlarının tıkanmasına bağlı olarak ortaya çıkan felç ve inme

Çocukluk çağında görülen beyin ve sinir hastalıkları ise şunlardır: