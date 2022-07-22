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Giriş Tarihi: 22.7.2022 10:21 Son Güncelleme: 22.7.2022 10:22

Beyin Cerrahi Neye Bakar? Beyin Ve Sinir Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

Günümüzdeki pek çok hastalığın sebebi beyni ilgilendirmektedir. Bu nedenle beyin ve sinir cerrahisi önemli bir yer tutmaktadır. Vücutta oluşan hastalıkların sonucunda genellikle beyin etkilenmektedir. Bu durumda ise bazı olumsuz travmalar gerçekleşebilir. Bu olumsuz durumların ise en kısa sürede tedavi edilmesi gerekmektedir. Beyin ve sinir cerrahisi bu açıdan baktığımızda oldukça zordur. Buna göre beyin ve sinir cerrahisi neye bakmaktadır? Sorusunun yanıtı yazımızda…

Beyin Cerrahi Neye Bakar? Beyin Ve Sinir Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

İnsan vücudu için bazı bölümler oldukça hassastır. Omurilik ve beyin de bunlar arasındadır. Bu yapıların en ufak hasarında bile vücutta çok büyük hasarlar oluşabilmektedir. Bu nedenle çok dikkat edilmesi gereken alanlardan birisidir. "Nöroşirürji" adıyla da bilinen beyin ve sinir cerrahisi biriminde çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar farklı yaş gruplarındaki hastalara bakılmaktadır. Peki, beyin ve sinir cerrahi hangi hastalıklara bakar? Sorusunun cevabı yazımızda yer almaktadır…

Beyin Cerrahi Neye Bakar?

Beyin ve sinir cerrahisi, tıpta oldukça önemli birimlerden birisidir. Bu nedenle insanlar beyin cerrahi hangi hastalıklara bakar? Sorusunun yanıtını merak etmektedir. Yazımızda beyin ve sinir cerrahisinin incelediği hastalık ve durumları anlatacağız. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörler.
  • Beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma)
  • Arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıkları
  • Karotid stenozu denilen boyun damarlarındaki daralmalar
  • Doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıklar, hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvı miktarının artışı, ayrıca doğuştan kafatasındaki şekil bozukluklarının tedavisi.
  • Bel fıtığı (Lomber disk hastalığı) başta olmak üzere her türlü omurga hastalıkları
  • Kafa ve omurilik yaralanmaları,
  • Periferik sinir denilen kol ve bacak sinirlerinin her türlü sıkışması, travma ve kesikleri, tümörlerinin cerrahi tedavisi
  • Beyin damarlarının tıkanıklıkları
  • Beyin kanamaları
  • Ağır epilepsi (sara) hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların ve OKB (obsesif kompulsif bozukluk) gibi bir takım psikiyatrik hastalıkların cerrahi tedavisi
  • Trigeminal nevralji,ağır kanser ağrıları, tik hastalığı (hemifasiyal spazm) gibi hastalıkların cerrahi tedavisi. (Fonksiyonel nöroşirürji)
  • Özellikle son yıllarda "stereotaktik radyocerrahi" isimli yöntemler kullanarak tümör ve beyin damar hastlıklar gibi lezyonların nokta atışı ile kansız, anestezisiz tedavisi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Beyin ve sinir cerrahisinin incelediği durumlardan yukarıda bahsetmiştik. Burada ise beyin ve sinir cerrahisinin incelediği hastalıklara değineceğiz. Beyin ve sinir cerrahisi biriminin incelediği başlıca hastalıklar şunlardır:

  • Beyin Kanamaları
  • Beyin Tümörleri
  • Beyin zarı veya dokusunda meydana gelen beyin kanaması
  • Arteriovenöz Malformasyon
  • Boyun ve Bel Fıtığı
  • Omurilik Tümörleri
  • Beyin Tümörleri
  • Karotis Stenozu
  • Parkinson
  • Beyin damarlarının tıkanmasına bağlı olarak ortaya çıkan felç ve inme

Çocukluk çağında görülen beyin ve sinir hastalıkları ise şunlardır:

  • Kafatası şeklinde görülen bozukluklar
  • Beyin omurilik sıvısı artışı
  • Omurilik ve damarsal hastalıklar
  • Doğumdan gelen beyin kanamaları
  • Epilepsi ve hareket bozuklukları
  • Omurilik tümörü
  • Beyinde su toplanması
  • Beyin tümörü
  • Omurilik kapanma kusurları
  • Doğumdan gelen sinir sistemi bozuklukları

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Beyin Cerrahi Neye Bakar? Beyin Ve Sinir Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?
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