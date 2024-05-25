Beyin yaşlanmasını yavaşlatan besinler

Nature Aging isimli bilimsel dergide, beyin yaşlanmasını yavaşlatan besinlere yer verildi. Yapılan bir çalışma kapsamında 65-75 yaşlarındaki 100 kişinin beslenme biçimi incelendi. Katılımcıların kan örnekleri analiz edilerek besin seviyeleri ölçüldü. Sonra bilişsel testler uygulandı ve MR taraması yapıldı. Independent'ın aktardığına göre balık ve zeytinyağındaki yağ asitleri, ıspanak ve bademdeki E vitamini gibi antioksidanlar, havuç ve balkabağındaki karotenoid ve yumurta sarısı ve soya fasulyesindeki kolin gibi besinlerin, beyin yaşlanmasının yavaş olduğu kişilerin beslenme profilinde öne çıktığı görüldü.