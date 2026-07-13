Beykoz Belediyesi davasında iş insanı Uğur İnci tahliye edildi

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman tarafından Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 belediye çalışanı hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

67 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

27 Şubat'ta gözaltına alınan Köseler ve diğer şüphelilerle birlikte dosyadaki şüpheli sayısı 26'ya yükselmiş, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi 4 Mart'ta tutuklanmış, 9 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Soruşturmada Köseler'in "örgüt kurucusu", Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise "örgüt yöneticisi" olduğu değerlendirilmişti. Başkan Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 67 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.

KARAR İÇİN İDDİANAME BEKLENECEK

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Uğur İnci, Veli Gümüş ve Havva Dindar getirildi. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da hazır bulundu. Bugün karar çıkması beklenen duruşmada, 2 Temmuz'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan yeni soruşturma kapsamında Alaattin Köseler ve dönemin Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman'ın "rüşvet alma" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklandığı hatırlatıldı. Mahkeme başkanı, karar için bu soruşturmanın iddianamesinin de mahkemeye sunulmasının bekleneceğini ve bugün karar açıklamayacağını belirtti.

TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, iş insanı sanık Uğur İnci'nin tahliyesine karar vererek ikinci iddianamenin beklenilmesi için duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör