Beykoz Belediyesi davasında sanıkların yargılanmasına devam edilecek

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman tarafından Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 belediye çalışanı hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

67 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

27 Şubat'ta gözaltına alınan Köseler ve diğer şüphelilerle birlikte dosyadaki şüpheli sayısı 26'ya yükselmiş, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi 4 Mart'ta tutuklanmış, 9 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Soruşturmada Köseler'in "örgüt kurucusu", Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise "örgüt yöneticisi" olduğu değerlendirilmişti. Başkan Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 67 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

26 sanığın yargılanmasına geçen yıl eylül ayında başlandı. Üç gün süren ilk duruşmanın ardından mahkeme, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar, Metin Ülgey ve Fidan Gül'ün de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Ancak Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar doğrultusunda gözaltına alınan Köseler yeniden tutuklandı. Sanıkların, bugün saat 09.30'da yargılanmasına devam edilecek.