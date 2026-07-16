Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler soruşturmasında ikinci dalga: 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin yürütülen soruşturmada elde edilen deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı.

BEYKOZ BELEDİYESİNE İKİNCİ DALGA

Soruşturmanın ikinci dalgası kapsamında düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Beykoz Belediyesi'ne yönelik ilk operasyonda da eski Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmış, yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet", "irtikap" ve ihalelere ilişkin usulsüzlük iddiaları mercek altına alınmıştı. Savcılığın, yeni deliller ve etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda soruşturmayı genişleterek ikinci dalga operasyonu hayata geçirdiği öğrenildi. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.