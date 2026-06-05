Beykoz Belediyesi soruşturmasında mütaala! Bilirkişi raporunda milyonluk kamu zararı tespiti

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman tarafından Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 belediye çalışanı hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. Soruşturmada Köseler'in "örgüt kurucusu", Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise "örgüt yöneticisi" olduğu değerlendirilmişti. Başkan Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 67 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.

MÜTAALA AÇIKLANDI; 1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütaalasını açıklayan cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanık Havva Dindar'ın ise tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar yönünden adli kontrol tedbirlerinin devamına, Havva Dindar'ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İHALE SÜRECİNDE USULSÜZLÜK

Mütalaada yer alan bilirkişi raporunda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bildirilen emsal fiyatlar esas alınarak yapılan hesaplamalarda, 13 ayrı ihalede asgari 3 milyon 37 bin 778 lira, azami olarak ise 4 milyon 225 bin 844 lira tutarında kamu zararı oluştuğunun hesaplandığı kaydedildi. Bilirkişi raporunda, ihalelerde ihale onay tarihinden önce mal veya hizmet teslimi yapıldığı, ihaleyi alan şirketlerin aynı ihaleye teklif veren firmalardan daha yüksek fiyatlarla ürün temin ettiği, teslim edildiği belirtilen bazı ürünlerin teslim tarihinden sonra satın alındığının tespit edildiği belirtildi. Raporda, bazı şirketlerin ihale kapsamında teslim ettiği ürünlere ilişkin stok ve alım kayıtlarının bulunmadığı da ifade edildi. Mali bilirkişi tarafından söz konusu işlemlerin "muvazaalı işlemler" olarak değerlendirildiği belirtilen raporda, ihale süreçlerinde çok sayıda uyumsuzluğun bulunduğu kaydedildi.

AÇIK İHALELERDE DE USULSÜZLÜK İDDİASI

Bilirkişi raporunda iki açık ihalede kamu zararının tespit edilemediği belirtilse de muhasebat raporunda farklı değerlendirmeye yer verildiği ifade edildi. Muhasebat raporunda, Mali ve ACT firmanın ortak hareket ettiği, ACT firmasının numune teslim etmemesi veya şartnameye uygun olmaması nedeniyle ihale dışı bırakılması sonucunda daha yüksek teklif veren Mali Gıda'nın belediye bütçesinden ihaleyi kazanmasıyla belediyenin 1 milyon 320 bin 279 lira zarara uğratıldığının tespit edildiğini belirtti.

PAZARLIK USULÜ İHALELERDE EMSAL FİYATLAR AŞILDI

Bilirkişi raporuna göre pazarlık usulüyle gerçekleştirilen bazı ihalelerde de emsal fiyatların üzerinde alım yapıldığı belirlendi. Beykoz Belediyesi tesislerinde kullanılmak üzere gerçekleştirilen kahve alımında 176 bin 690 lira, klima bakım hizmeti alımında 725 bin liraya kadar, yangın söndürme sistemleri bakım ve kurulum hizmetlerinde ise 803 bin lira kamu zararına yol açıldığı tespit edildi. Raporda ayrıca VRF-VRV cihazlarına ilişkin parça değişim hizmeti alımında da emsal fiyatların yüz binlerce lira üzerinde ödeme yapıldığı belirtildi.

'HOŞ GELDİN BEBEK PAKETİ' ALIMI DİKKAT ÇEKTİ

Raporda yer verilen tespitlerden birinde, 1 milyon 16 bin lira bedelli "Hoş Geldin Bebek Paketi" alımında mal tesliminin ihale tarihinden yaklaşık üç ay önce gerçekleştirildiği belirtildi. Yerleşik Yargıtay kararları nedeniyle bu işlem yönünden ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşmayabileceğini ancak kamu zararının ortaya çıkması nedeniyle ilgili kişiler yönünden nitelikli dolandırıcılık suçunun oluştuğunu değerlendirdi.

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA ÇOK SAYIDA USULSÜZLÜK TESPİTİ

Bilirkişi raporunda doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen çok sayıda alımın da incelemeye konu edildiği belirtildi. Sucuk, salam, jambon, kaşar peyniri, çeşitli peynir ürünleri, yaz meyveleri, tereyağı, şeker, salça, turşu ve konserve alımlarında emsal fiyatların üzerinde ödeme yapıldığı tespit edildi. Ayrıca bakım-onarım, teknik servis, asansör bakımı, mutfak ekipmanları, temizlik malzemeleri, sarf malzemeleri, kuru meyve, dondurma, deniz ürünleri, yumurta, meşrubat, kırmızı et ve çeşitli gıda ürünleri alımlarında da emsal fiyatların aşıldığı kaydedildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör