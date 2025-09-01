Beykoz Belediyesi’nin çayır festivalindeki ölümde gözaltı sayısı 6 oldu

Beykoz Belediyesi'nin 24-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde Cumartesi akşamı akrabasının dondurma tezgahına desteğe giden 18 yaşındaki İbrahim Burgaz elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İbrahim Burgaz'ın desteğe gittiği dondurma tezgahının sahibi Uğur B., Beykoz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde elektrik teknikeri Oğuzhan K., Erdinç O. Elektrik teknisyeni Aziz Ç., elektrik firması yetkilisi Arafat Emre Metin, organizasyondaki stant kiralama görevlisi Orhun G. Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA EK GÖZALTI

Soruşturma çok yönlü sürerken şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi. Ölümünün ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İbrahim Burgaz, buradaki işlemlerinin ardından Beykoz Ortaçeşme Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Yüşa Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.