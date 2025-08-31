Beykoz Belediyesi’nin ihmalinin kurbanı 18 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı!

Bilirkişi ve iş güvenliği uzmanının vereceği rapora göre gözaltı sayısı artabileceği değerlendiriliyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan İbrahim Burgaz'ın cenazesi, Beykoz Ortaçeşme Merkez Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yüşa Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan ve eylül ayı içinde evlenecek olan acılı ağabey Resul Burgaz, "Bir annenin yüreğine ateş düştü. Bir abimin yüreğine ateş düştü. Düğün yapmanın planını yaparken evimizden cenaze çıktı. Hayatımız yarım kaldı" dedi.

Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde akrabasının dondurma standına yardımcı olmak için gittiği alanda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki İbrahim Burgaz ile ilgili aralarında dondurma tezgahının sahibinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Bilirkişi ve iş güvenliği uzmanının vereceği rapora göre gözaltı sayısı artabileceği değerlendiriliyor. Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Beykoz Çayırında Pazar akşamı 17.50 sıralarında meydana gelen olayda 18 yaşındaki İbrahim Burgaz, akrabası olan Uğur B.'nin dondurma standına yardımcı olmak için gittiği Beykoz Çayırı Festivalinde elektrik akımına kapıldı.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Burgaz, kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede uzun süre inceleme yaptı. Beykoz Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İbrahim Burgaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardımdan ailesine teslim edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında dondurma tezgâhının işletmecisi Uğur B. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili görevlendirilen iş güvenliği uzmanının vereceği rapora göre gözaltı sayısının artabileceği değerlendiriliyor.

FESTİVAL ALANINDA YANGIN ÇIKMIŞ

Babası Hüseyin Burgaz'ı 2 yıl önce kalp krizi sonucu kaybeden İbrahim Burgaz, Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi idi. Balık tutmayı çok seven Burgaz'ın 4 ardeş oldukları öğrenildi. 6 Haziran'da 18. Yaş gününü kutlayan İbrahim Burgaz'dan geriye doğum gününde pastayla çekilen fotoğrafı kaldı. İbrahim Burgaz'ın ağabeyi Resul Burgaz'ın eylül ayı içinde evleneceği öğrenilirken düğün hazırlıkları yapan aile, İbrahim Burgaz'ın ölümü ile yıkıldı. Öte yandan festival alanında hem Burgaz'ın ölümü öncesinde hem de ölümünden sonra yangın çıktığı belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan İbrahim Burgaz'ın cenazesi, Beykoz Ortaçeşme Merkez Cami'ne getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Burgaz Beykoz Yüşa Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi ve AK Parti İlçe Başkanı Özkan Ayduğan acılı aileyi yüzlerce seveni yalnız bırakmadı.

DÜĞÜN YAPACAKKEN EVİMİZDEN CENAZE ÇIKTI"

Yaşananlarla ilgili konuşan İbrahim Burgaz'ın abisi Resul Burgaz, "Belediyenin burada bir ihmalkârlığı söz konusudur. Yaşadığımız şey çok ağır bir can kaybı. Yaşanılan sıkıntıların giderilmesi için adli süreçte gereken şeyin yapılmasını istiyoruz. Bir annenin yüreğine ateş düştü. Bir abimin yüreğine ateş düştü. Düğün yapmanın planını yaparken evimizden cenaze çıktı. Hayatımız yarım kaldı. Söylenecek bir söz yok. ihmalkarlık göz önünde. Kardeşim, Çok güzel bir çocuktu. Herkes iyiliği dokunuyordu. Kimseye zararı yoktu. Tek o birisi balık tutmaktı. Bizi balığı sevdirdi" dedi.