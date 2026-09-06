Beykoz İyilik Çarşısı hizmete açıldı

Beykoz
'da ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirilen Beykoz İyilik Çarşısı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel
, çarşıdan faydalanacak vatandaşların bir mağazada alışveriş yapma özgürlüğünü yaşayacaklarını belirtti. Bu iyilik çarşısından ihtiyaç sahiplerinin faydalanacaklarını ifade eden Gürsel, "Çocuklar aileleriyle birlikte İyilik Çarşısı'na gelecek; kırtasiye malzemeleri, ayakkabı, giyim eşyası gibi kıyafetleri beğenip kendileri alacak ve alışveriş yapmanın zevkini yaşayacak" diye konuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör