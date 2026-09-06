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Giriş Tarihi: 6.09.2026

Beykoz İyilik Çarşısı hizmete açıldı

Beykoz İyilik Çarşısı hizmete açıldı
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Beykoz'da ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirilen Beykoz İyilik Çarşısı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, çarşıdan faydalanacak vatandaşların bir mağazada alışveriş yapma özgürlüğünü yaşayacaklarını belirtti. Bu iyilik çarşısından ihtiyaç sahiplerinin faydalanacaklarını ifade eden Gürsel, "Çocuklar aileleriyle birlikte İyilik Çarşısı'na gelecek; kırtasiye malzemeleri, ayakkabı, giyim eşyası gibi kıyafetleri beğenip kendileri alacak ve alışveriş yapmanın zevkini yaşayacak" diye konuştu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ÖZLEM VURAL GÜRZEL #BEYKOZ

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Beykoz İyilik Çarşısı hizmete açıldı
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