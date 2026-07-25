Beykoz Riva’da ’Metruk Otel’ yıkılıyor, yerine dev Gençlik Kampı geliyor

İstanbul Valiliği'nin talimatları doğrultusunda Beykoz Belediyesi, Riva Mahallesi'nde kamuoyunda 'Metruk Otel' olarak bilinen ve yıllardır asayiş sorunu oluşturan atıl yapıların yıkımına başladı. Toplam 16 Bin 548 metrekarelik inşaat alanını kapsayan bölge, yıkım sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle gençlerin hizmetine sunulacak.

Beykoz Riva Mahallesi Şehit Levent Birben Caddesi üzerinde yer alan ve kamuoyunda "Metruk Otel" olarak bilinen atıl binalar için beklenen adım atıldı. Yıllardır boş durması sebebiyle çevre kirliliğine ve güvenlik zafiyetine yol açan binalarda yıkım çalışmaları başladı.

16 BİN 548 METREKARELİK İNŞAAT ALANI TEMİZLENİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül imzalı talimat ve Beykoz Kaymakamlığı Metruk Bina Tespit Komisyonu raporları doğrultusunda harekete geçen Beykoz Belediyesi ekipleri, bölgede geniş çaplı yıkım işlemlerini başlattı. Yıkım çalışmaları toplam 16 Bin 548 m2'lik inşaat alanını kapsıyor.

GENÇLER İÇİN YENİ YAŞAM ALANI

Güvenlik riski taşıyan ve kamu düzenini olumsuz etkileyen bu alan, yıkım ve hafriyat temizliğinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yeniden projelendirilecek. İlçe gençliğine kazandırılacak olan yeni alanda spor alanları, gençlik kamp alanı, rekreasyon ve yeşil alanlar ile sosyal dinlenme alanları yer alacak. Böylece Riva, hem güvenlik anlamında huzura kavuşacak hem de gençler için nitelikli bir sosyal yaşam merkezine dönüştürülecek.

BAŞKAN VEKİLİ GÜRZEL: "HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Yıkım çalışmalarını sahada bizzat takip eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Burası çok uzun yıllardır sahipsiz kalan ve 'Metruk Otel' diye adlandırdığımız yer. Sahipsiz olduğu için ne yazık ki güvenlik ve asayiş anlamında kötü durumda bir alandı. Burayla ilgili büyük bir hayalimiz vardı. Öncelikle bu kirliliğin ve yapının ortadan kalkması gerekiyordu. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber buraya uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek nitelikte harika bir Gençlik Kampı yapmayı hedefliyoruz. Burası manzarasıyla Riva'nın ve İstanbul'un en güzel noktalarından biri. Böyle bir yerin atıl ve kötü durumda kalması hepimizi üzüyordu. Gençlerimize söz vermiştik; bugün ilk kazmayı vurarak bu hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Riva'yı sporun ve gençliğin merkezi haline getireceğiz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör