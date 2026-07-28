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Giriş Tarihi: 28.07.2026 23:10

Beykoz ve Sarıyer’de yarın denize girilemeyecek!

İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yarın denize girmek yasaklandı.

AA
Beykoz ve Sarıyer’de yarın denize girilemeyecek!
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Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, İl İdaresi Kanunu gereğince yarın denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yarın gün bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yarın geçici olarak Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın girişe kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

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Beykoz ve Sarıyer’de yarın denize girilemeyecek!
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