Beykoz’da eve silahlı saldırı! 2 şüpheli çalıntı motosikletle yakalandı

Olay, 15 Eylül 2026 tarihinde Beykoz Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ikamete ateş edildiği ihbarı üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİLER

Polis ekiplerince olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıkları üzerinde çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdikten sonra bölgeden uzaklaştıkları belirlenen B.T. (20) ve C.D. (18) isimli 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, şüphelileri olay yerine yakın bir noktada yakaladı.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin olay sırasında kullandığı plakasız motosikleti de olay yerine yakın bir noktada buldu. Yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Öte yandan şüphelilerden C.D.'nin 2 farklı suçtan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör