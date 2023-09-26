Haberler Yaşam Haberleri Beykoz'da kıraathaneye silahlı saldırı: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 26.9.2023 03:48

Beykoz'da kıraathaneye silahlı saldırı: 4 yaralı

Beykoz'da, kıraathaneye silah ve satırlarla gelen grup, iddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle diğer gruba saldırdı. Saldırıda 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Caddede olayın hemen ardından yaşanan panik ise cep telefonu görüntülerine yansıdı

DHA
Beykoz’da kıraathaneye silahlı saldırı: 4 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathaneye silah ve satırlarla gelen grup, aralarındaki alacak-verecek meselesinden dolayı diğer gruba saldırdı. Saldırı sonucunda 2'si ağır toplam 4 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve kıraathane önünde inceleme yaptı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"KAFASININ ÜSTÜNDEN MERMİ GEÇTİ"

Olaya tanık olan Güven Yıldız, "Balkonda oturuyorduk, çay içiyorduk. Birden 5-6 araba geldi. Son model arabalardı. Arabalardan 15-20 kişi indi. Hepsi birden silahlarını çıkarıp ateş ettiler. Pompalı, satır, döner bıçakları ile. Evlerimizde çocuklarımızın aklı gitti. Ablamın kafasının üstünden mermi geçti, hem de evimizde balkonda çay içerken. Önlü arkalı yolu kesmişti arabalar, herkes arabadan aşağı indi. Hepsinde satır, döner bıçakları da vardı. Adamın birinin kafasına satırla vurdu biri, beyin kanaması geçirdi. Tekme tokat girdiler herkesi yere serdiler" şeklinde konuştu. Öte yandan kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunun aydınlatma direğindeki kablolara isabet etmesi sonucu, caddede elektriklerin kesildiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!
Fırtına geliyor! İstanbul Valiliği uyardı: Bugün akşam saatlerinden itibaren...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Trabzonspor’a büyük şok! Hatayspor 2-0 geriden gelerek kazandı…
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
Sahipsiz İstanbul! Göksu: Çöken toplu ulaşım sisteminden şikayet eden vatandaşları sabotajla suçladılar
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmi ödeme dönemi! Yüzde 50'ye kadarı erken kullanılabilecek
Sabancı ailesinin hemşiresi tanık oldu: Gizli kayıt skandalında ikinci perde
Son dakika | Başkan Erdoğan-Aliyev görüşmesi! İki liderden ortak açıklama: Iğdır-Nahçıvan hattı enerji güvenliğine katkı sağlayacak
Yine İsveç yine İslam düşmanlığı! Bu kez camiyi hedef alıp kundakladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Beykoz'da kıraathaneye silahlı saldırı: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA