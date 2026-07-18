Beykoz’da korkutan olay: Kamyonet alev topuna döndü!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör