Beykoz’da motosikletle direğe çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İstanbul Beykoz'da yokuştan inerken kontrolden çıkan Pakistanlı üniversite öğrencisinin kullandığı motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi Şehit Erkan Terletme Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beykoz'da özel bir üniversitede öğrenci olan 24 yaşındaki Pakistanlı Muhammed S.R. motosikletle yokuştan aşağıya inerken sokak üzerindeki bariyere çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet ve sürücü savruldu.

BAŞINDA KASK YOKTU BAŞINI DİREĞE VURDU

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerken olay yeri inceleme ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaptı. Polisin çalışması sonrasında sürücünün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücünün başında kask olmadığı başını direğe çarpması sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.