Beykoz’da motosikletli trafik kazasıyla ilgili kaza tespit tutanağı ortaya çıktı: Sürücülerin ikisi de yüzde 50 kusurlu

Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 9 Temmuz günü meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Yavuz Selim Ö.'nün kullandığı motosikletle seyir halindeyken kavşakta bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet devrilerek sürüklenmeye başladı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Çeki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZADA 3 KİŞİ DE YARALANDI

Sürüklenen motosiklet kaldırımda yürüyen 2 kişiye de çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Ö.'nün dışında 2 vatandaş da yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 sürücü da gözaltına alındı. Sürücülerin kazada aynı oranda kusurlu oldukları belirlendi. Kaza tespit tutanağına göre iki sürücünün de kusur oranı yüzde 50 olarak belirtildi. Otomobil sürücüsü F. Z.K., ve motor sürücüsü Yavuz Selim Ö. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Genç kız ve motor sürücüsü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.