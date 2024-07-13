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Giriş Tarihi: 13.7.2024 22:34 Son Güncelleme: 13.7.2024 22:41

Beykoz’da motosikletli trafik kazasıyla ilgili kaza tespit tutanağı ortaya çıktı: Sürücülerin ikisi de yüzde 50 kusurlu

İstanbul Beykoz'da 1 kişinin vefat ettiği 3 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili  rapor ortaya çıktı. Rapora göre araç sürücüsü F.Z.K.  İle motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Ö.’nün yüzde 50’şer oranda kusurlu olduğu öğrenildi. 2 sürücü de yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beykoz’da motosikletli trafik kazasıyla ilgili kaza tespit tutanağı ortaya çıktı: Sürücülerin ikisi de yüzde 50 kusurlu

Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 9 Temmuz günü meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Yavuz Selim Ö.'nün kullandığı motosikletle seyir halindeyken kavşakta bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet devrilerek sürüklenmeye başladı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Çeki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZADA 3 KİŞİ DE YARALANDI

Sürüklenen motosiklet kaldırımda yürüyen 2 kişiye de çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Ö.'nün dışında 2 vatandaş da yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 sürücü da gözaltına alındı. Sürücülerin kazada aynı oranda kusurlu oldukları belirlendi. Kaza tespit tutanağına göre iki sürücünün de kusur oranı yüzde 50 olarak belirtildi. Otomobil sürücüsü F. Z.K., ve motor sürücüsü Yavuz Selim Ö. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Genç kız ve motor sürücüsü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Beykoz’da motosikletli trafik kazasıyla ilgili kaza tespit tutanağı ortaya çıktı: Sürücülerin ikisi de yüzde 50 kusurlu
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