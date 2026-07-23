Beykoz’da otlar metrelerce uzadı: O yollar İBB’nin sorumluluğundaydı!

"SORUMLU OLDUĞU CADDELERDE HİZMET ETMİYORSA BİZDEN BU ELEŞTİRİLERİ ALMAYA DEVAM EDECEKLER"

İBB ile alakalı büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Demirtaş, şunları söyledi:

" Bir an önce düzelmesini bekliyoruz. Ben siyasi konuşmuyorum. Bunu herkes böyle algılasın öncelikle. Ben İBB de işini yaptığı zaman teşekkür ediyorum. Benim sosyal medyamda vardır, baksınlar. İBB mahallemizde 1 metre asfalt döktüğü zaman ben hemen teşekkür ediyorum. Beykoz Belediyesi yaptığı zaman teşekkür ediyorum. Beykoz Belediyesi işini yapmadığı zaman da eleştiriyorum, İBB'yi de eleştiriyorum. Kusura bakmasın kimse. O makamlar o milletin makamlarıdır, İstanbul'un makamlarıdır. Eğer sorumlu olduğu caddelerde hizmet etmiyorsa bizden bu eleştirileri almaya devam edecekler. Bizim kimseden bir korkumuz yok. Varsa sıkıntısı, zoruna giden gelsin bizimle bunları konuşsun, hizmetini yapsınlar, çekimimizi yapalım ve teşekkür de edelim. Bundan da gocunmayız. Bizim siyasi bir düşüncemiz yok, biz mahalle muhtarıyız. Vatandaşımızın hizmetindeyiz. Onları vatandaş gece 10'da 11'de arayamazken bizi gece 3'te bile arıyor. Biz o vatandaşın emrindeyiz burada. Biz o vatandaşın oylarıyla seçildik. Bürokrasi değiliz, makam mevki peşinde de değiliz. Dediğim gibi, işini yapana teşekkür ederiz, yapmayanı da eleştiririz. Ama İBB ile alakalı kesinlikle, mahallelerimiz, bütün mahallelerimiz aynı sıkıntıyı yaşıyor."