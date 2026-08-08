Beykoz’da Pazar günü denize girmek yasaklandı

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini geçiren İstanbul'da yüksek sıcaklık ve nem megakentte yaşayanları bunalttı. İstanbul'da özellikle gece saatlerinde yüzde 95'lerin üzerine çıkan nem oranı hava sıcaklığının daha yüksek hissedilmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin kuzeyi ve Karadeniz sahili boyunca sağanak yağmurun beklenildiği kaydedildi.

Pazar günü etkili olacak sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde denizlere girilmesi konusunda yasak getirildi. Beykoz Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 9 Ağustos Pazar günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi.