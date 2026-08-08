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Giriş Tarihi: 8.08.2026 19:45

Beykoz'da Pazar günü denize girmek yasaklandı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde elverişsiz hava durumları nedeniyle denize giriş yasağı geldi. Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle ilçede yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beykoz’da Pazar günü denize girmek yasaklandı
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Yaz mevsiminin en sıcak günlerini geçiren İstanbul'da yüksek sıcaklık ve nem megakentte yaşayanları bunalttı. İstanbul'da özellikle gece saatlerinde yüzde 95'lerin üzerine çıkan nem oranı hava sıcaklığının daha yüksek hissedilmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin kuzeyi ve Karadeniz sahili boyunca sağanak yağmurun beklenildiği kaydedildi.

Pazar günü etkili olacak sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde denizlere girilmesi konusunda yasak getirildi. Beykoz Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 9 Ağustos Pazar günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

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Beykoz'da Pazar günü denize girmek yasaklandı
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