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Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:35

Beykoz'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü: Talihsiz adam hayatını kaybetti

İstanbul Beykoz’da Yavuz Özgül (55) ile Osman Ş. (61) arasında parkta çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Cami önünde devam eden kavgada Osman Ş., Özgül’ü bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osman Ş., olay yerinin 25 metre ilerisinde polis ekipleri tarafından yakalanırken, saldırıda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beykoz’da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü: Talihsiz adam hayatını kaybetti
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Olay, saat 15.15 sıralarında Paşabahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Özgül ile Osman Ş. arasında parkta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından cami önünde karşılaşan ikiliden Osman Ş., Özgül'ü boyun, göğüs ve koltuk altı olmak üzere 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde olan Özgül, sağlık ekiplerince Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz Özgül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ HEMEN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Osman Ş.'yi caminin yaklaşık 25 metre ilerisinde yakaladı. Saldırıda kullanılan bıçak da olay yerinde ele geçirildi.

'ELİNİ BELİNE ATINCA BENİ BIÇAKLAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Şüpheli Osman Ş., emniyetteki ifadesinde, "Diyabet hastasıyım. Yavuz Özgül ile samimiyetim ya da husumetim yok. Paşabahçe Parkı'nda oturduğum sırada Yavuz Özgül bana ve yanımdaki arkadaşıma laf attı. Bunun üzerine aramızda sözlü tartışma çıktı. Olayın büyümemesi için parktan ayrılarak cami önüne geldim. Yavuz Özgül dükkanları gezerek bıçak aradı, ardından yanıma geldi. Elini beline atınca beni bıçaklayacağını düşündüm. Bankta bulduğum bıçağı savurdum. Olayın sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemede, Osman Ş.'nin Yavuz Özgül ile karşı karşıya geldiği sırada sağ arka cebinden bıçak olduğu değerlendirilen cismi çıkardığı tespit edildi. İncelemede, Osman Ş.'nin Özgül'ü önce göğsünden, ardından boynundan bıçakladığı; Özgül yere düştüğü sırada bıçağı fırlattığı ve bıçağın Özgül'ün sağ koltuk altına saplandığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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#İSTANBUL #BEYKOZ

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