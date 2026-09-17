Beykoz’da tarihi eser operasyonu! 402 sikke ve obje ele geçirildi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde Beykoz'da bulunan bir iş yerinde arama gerçekleştirildi. Aramada, yapılan ilk değerlendirmelere göre Helenistik Dönem, Yunan, Roma ve Bizans imparatorlukları ile Anadolu Selçuklu Devleti dönemlerine tarihlenen toplam 402 sikke ve obje ele geçirildi.

402 ESERE EL KONULDU

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen 402 parça eser niteliğindeki materyale el konuldu.

ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen A.M.S. hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Şüphelinin 18 Eylül 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi yönünde gerekli talimatların verildiği öğrenildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör