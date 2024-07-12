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Giriş Tarihi: 12.7.2024 23:36 Son Güncelleme: 12.7.2024 23:45

Beykoz’da trafik kazası: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

İstanbul Beykoz'da F.Z.K.  otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı. Olaydan sonra gözaltına alınan genç kız F. Z. K. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beykoz’da trafik kazası: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Yavuz Selim Ö.'nün kullandığı motosikletle seyir halindeyken sokaktan çıkan bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet devrilerek sürüklenmeye başladı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Çeki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZADA 3 KİŞİ DE YARALANDI

Sürüklenen motosiklet kaldırımda yürüyen 2 kişiye de çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Ö.'nün dışında 2 vatandaş da yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan F. Z.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Genç kız tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Beykoz’da trafik kazası: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
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