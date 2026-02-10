Haberler Yaşam Haberleri Beykoz'da trafikte tehlike saçan motosiklet sürücüsüne 162 bin TL ceza
Beykoz'da trafikte tehlike saçan motosiklet sürücüsüne 162 bin TL ceza

Beykoz'da trafikte tehlikeli hareketler yaparak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne çok sayıda maddeden toplam 162 bin 927 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.

Beykoz Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat'ta sosyal medyada görüntülerin incelenmesi ve yapılan denetimler sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün kimliği tespit edildi. Yapılan incelemelerde sürücüye; abart egzoz kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, "plakasız araç kullanmak ve sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak veya izin vermek maddelerinden işlem yapıldı. Söz konusu ihlaller nedeniyle sürücüye toplam 162 bin 927 TL idari para cezası uygulanırken, bahse konu motosiklet trafikten men edildi.
