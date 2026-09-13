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Giriş Tarihi: 13.09.2026 20:51

Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi!

Beykoz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine geçit vermedi. İki araca yönelik düzenlenen operasyonda, 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen iki aracı takibe aldı. Polis ekiplerince Beykoz'da araçlara düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Araçlardaki aramalarda, paketler halinde toplam 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

#BEYKOZ #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi!
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